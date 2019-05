Novo disco de Blaya a 27 de maio

Hoje às 16:30 Facebook

"Blaya con Dios" é o nome do primeiro disco a solo, da conhecida artista Blaya. O primeiro single do disco é "Só love", com Laton e No Maka.

Blaya escolheu a sua data de aniversário, 27 de maio, para lançar o novo disco "Blaya con Dios" - alusão directa à banda Vaya con Dios, banda dos anos 80.



O álbum, que já se encontra em pré-venda na plataforma iTunes, inclui 15 temas, entre os quais grandes êxitos como "Faz Gostoso", "Vem na Vibe" e "Eu Avisei".

Desde que lançou o single "Faz Gostoso", em Março de 2018, que alcançou a dupla platina. Blaya já vendeu mais de 30 mil singles e passou os 10 milhões de streams. Os seus vídeos foram vistos mais de 40 milhões de vezes no Youtube..



Um bom prenúncio para as vendas de "Blaya con Dios". Entre os inúmeros fãs da cantora, está também Madonna, que anunciou que vai fazer uma versão de "Faz Gostoso" para o seu novo álbum, "Madam X", que chega a 14 de junho.