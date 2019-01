O centenário de Eduardo Teixeira Coelho em 15 exposições

F. Cleto e Pina Hoje às 11:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A 4 de Janeiro de 1919 nascia em Angra do Heroísmo, nos Açores, Eduardo Teixeira Coelho, que viria a tornar-se num dos mais importantes nomes da banda desenhada portuguesa.

O centenário do desenhador, mais conhecido no meio da BD como ETCoelho ou simplesmente ETC, vai ser assinalado ao longo de todo o ano, pelo Clube Português de Banda Desenhada, na sua sede, na Amadora, onde hoje é inaugurada a primeira de 15 exposições previstas, "ETCoelho Inédito", tema que será abordado numa palestra a decorrer no mesmo local, amanhã.

Ao longo de 2019, seguir-se-ão, sempre na óptica da obra do desenhador, entre outras, mostras sobre "Os animais", "A Figura humana", "As águas", "Erótico", "História e Literatura", "A Flora", "O Western", "Publicidade e Postais", "Construções de armar" ou "As armas".

Teixeira Coelho publicou os primeiros trabalhos no "Sempre Fixe", com apenas 17 anos, e foi um dos mais destacados autores de "O Mosquito", onde, quase sempre com argumentos de Raul Correia, publicou obras como "Os Guerreiros do Lago Verde", "Os Náufragos do Barco sem Nome", "Falcão Negro", "O Caminho do Oriente", "A Lei da Selva" ou "Os Doze de Inglaterra", estas duas últimas reeditadas recentemente no nosso país.

Na década de 1950 acabaria por emigrar, publicando a sua arte em Espanha, França, Inglaterra ou Itália, onde o Festival de Lucca o distinguiu como o melhor desenhador estrangeiro, em 1973. São da sua passagem por França "Ragnar, o vicking", "Cartouche", "Ayak, o lobo branco" ou "Robin dos Bosques". Para além disso, foi igualmente autor de diversos livros sobre armas medievais, de que era considerado um dos maiores especialistas a nível mundial. Viria a falecer em Florença, Itália, a 31 de Maio de 2005. F. Cleto e Pina