O regresso triunfal de Bob Dylan ao Porto

Uma plateia de todas as idades aclamou esta quarta-feira à noite Bob Dylan, no único concerto previsto para Portugal da atual digressão europeia do lendário músico.

No regresso ao Coliseu do Porto, o palco onde há quase 26 anos se estreou a tocar no nosso país, Dylan protagonizou um concerto superlativo. A vários níveis. Pela forma corajosa como recusou alicerçar o concerto em torno dos seus principais êxitos - e quão fácil teria sido fazê-lo, dado o seu recheadíssimo reportório -, mas sobretudo pela reinvenção permanente de que deu mostras, ao transformar de forma profunda temas que o imaginário particular conhece há gerações a fio. O exercício desconstrutivo foi particularmente bem sucedido no icónico "Like a rolling stone", que adquiriu nesta nova roupagem um lado mais "groove" e viciante, em que sobressaiu um enleante baixo que arrancou palmas gerais.

Como que a premiar o público por ter cumprido praticamente à risca a proibição de captar imagens, o que nem sempre tem acontecido na atual digressão, Dylan mostrou-se um pouco mais solto do que o habitual. Não o suficiente para quebrar o seu crónico mutismo em palco, mas pelo menos para ensaiar uns hesitantes passos de dança com o seu peculiar andar já na reta final do espetáculo e até para despedir-se da plateia, ao cabo de duas horas, com um pouco comum beijo na sua direção.

Com um alinhamento em tudo semelhante às mais recentes apresentações da "Never ending tour" em Espanha, o concerto até se iniciou em combustão lenta. A voz mais grave e menos roufenha do improvável Nobel da Literatura fundiu-se na perfeição ao virtuosismo do quarteto de músicos que o acompanharam em palco.

O ponto de viragem aconteceu a meio com "Scarlett town", rara incursão pelas suas canções mais recentes que deu o mote para uma segunda hora de concerto em que o rock'n'roll, ainda que em diálogo intenso com os blues e a folk, ecoou com vigor pelo anfiteatro portuense para deleite de uma plateia rendida à competência sem mácula de Bob Dylan.