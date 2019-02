JN Hoje às 00:45 Facebook

Foram escolhidas, este sábado, as quatro canções que faltavam para completar o ramalhete apresentado na final do Festival da Canção 2019, no próximo sábado. Ao todo, serão oito os participantes. Veja ou reveja abaixo todas as músicas a concurso.

Primeira semifinal

Matay - "Perfeito"

A música que vai ser cantada por Matay resulta de uma colaboração entre Tiago Machado e Boss AC.

Calema - A Dois

Música escrita pelos próprio Calema em parceria com Nélson Heleno.

Conan Osiris - "Telemóveis"

Um dos nomes em ascensão na música portuguesa, Conan Osiris escreveu e vai cantar a música "Telemóveis".

D'Alva - "Inércia"

Os D'Alva escolheram a cantora Ana Cláudia para a cantar.

Segunda semifinal

NBC - "Igual a ti"

Surma - "Purga"

Madrepaz - "Mundo a mudar"

Mariana Bragada - "Mar doce"