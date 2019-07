The Cure agigantam NOS Alive em duas horas de concerto "best-off"

Delfim Machado Hoje às 11:02 Facebook

Foram duas horas e oito minutos, 27 músicas no alinhamento, muita dança e muitas palmas em décadas de rock. O NOS Alive agigantou-se com The Cure, que revisitaram, quinta-feira à noite, 43 anos de carreira no passeio marítimo de Algés.

Foi provavelmente o melhor concerto que Robert Smith já deu em Portugal. Os The Cure subiram ao palco quando passavam dez minutos da meia-noite e só saíram de lá perto das duas horas e meia, num concerto longo, pleno de trunfos para satisfazer convertidos e não só.

The Cure teve, como esperado, a maior enchente do primeiro dia do NOS Alive. Começou com "Shake dog Shake" e acabou com a sempre na moda "Boys don"t Cry", numa descarga final de êxtase que fez daquela a melhor festa da noite do festival.

O álbum "Disintegration", que celebra 20 anos, foi revisitado, mas não faltaram os clássicos de sempre. No final, Robert Smith saiu ovacionado como poucos, deixando para trás o tempo em que o negro era dono, onde a melancolia era uma forma de estar.

Ornatos em versão "Monstro"

Sete anos depois, os Ornatos Violeta regressaram, juntos, para tocar "O monstro precisa de amigos" para uma plateia repleta e feliz. O vocalista explicou o hiato: "Esse é o encanto das coisas boas", justificou Manel Cruz, perto do fim do concerto que também marcou o primeiro dia de NOS Alive.