Timmy Trumpet eletrizou Sudoeste

O DJ australiano agitou a 'tribo' do Sudoeste que só despertou na última noite da 23ª edição do festival alentejano com o concerto da britânica Rita Ora.

Já passava das 2h da manhã quando Timmy Trumpet subiu ao palco principal do Sudoeste. O DJ e instrumentista australiano - que fez a sua formação musical em jazz e que é conhecido precisamente por tocar trompete e adicionar elementos deste género com a 'dance music' - elevou as pulsações dos festivaleiros com uma setlist potente e uma energia em palco invulgar. Saltitou entre os seus originais "Freaks", Punjabi" ou "World At Your Feet" e os sons de Faithless, Bon Jovi, J Balvin e até mesmo dos mais improvavéis Vangelis ou Richard Strauss, para gaúdio dos festivaleiros que celebraram até último momento a derradeira noite do Sudoeste 2019.

A estrela britânica Rita Ora despertou a 'tribo' com os temas "For You" e com o sucesso "Your Song". O alinhamento contou ainda com os temas "Doing It", "Ritual" ou "Only Want You". Para o final, Ora guardou "Lonely Together" e "Anywhere", ambos os temas incluídos no seu mais recente álbum "Phoenix", de 2018.

Contudo, a noite do Sudoeste abriu num tom bem mais morno do que aquele se fez sentir nos dias anteriores.

Tudo começou às 21h, com Carolina Deslandes a embalar o público numa viagem pelo seu repertório e versões pessoais de temas bem conhecidos. Interpretou "Mountains" e "Respirar" juntamente com o convidado Agir, tocou "Avião de Papel" (tema gravado com Rui Veloso) e deixou para o final o êxito "A Vida Toda", cantado em uníssono por uma tímida plateia. Pelo meio, apresentou a sua versão do "Telemóveis" de Conan Osíris e homenageou ainda os Xutos & Pontapés com "Circo de Feras".

Já depois das dez da noite, foi a vez da britânica Joss Stone trazer as vibrações do soul e do reggae ao palco principal e relembrar ao público temas fortes da sua carreira como "Right To Be Wrong", "Love Me" ou uma versão pessoal de "Natural Woman", de Aretha Franklin.