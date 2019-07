Tintin esteve na Lua antes de Armstrong

F. Cleto e Pina Hoje às 14:15 Facebook

Tintin pisou o satélite terrestre 16 anos antes dos americanos

Comemora-se, este sábado, meio século dos primeiros passos de Neil Armstrong na Lua, mas a verdade é que Hergé colocou os seus heróis no satélite terrestre 16 anos antes.

Na verdade, foi em 1953 que Tintin desceu as escadas exteriores do célebre foguetão em xadrez vermelho e branco e exclamou: "...pela primeira vez na História da Humanidade ALGUÉM CAMINHOU NA LUA!", como se pode ler em "Tintin e a Lua", a recente edição da ASA, da dupla aventura lunar do repórter belga, que é uma boa oportunidade de recordar ou descobrir a obra mais exigente do criador belga, em termos científicos.

A profunda investigação que esteve na origem do díptico "Rumo à Lua"/"Explorando a Lua", respetivamente os 16.º e 17.º álbuns na cronologia de Tintin, e que em muitos aspetos antecipou quase duas décadas a missão da NASA, faz com que a obra mantenha grande parte da sua atualidade e a capacidade de prender o leitor pela forma equilibrada como gere o suspense, a ação, o humor e mesmo uma forte intensidade dramática - em momentos como a alunagem ou o regresso à Terra.

Mesmo nos aspetos que sempre mereceram alguma contestação, como a forma do foguetão ou a sua propulsão atómica, foram devidamente escudados por Hergé nas mais recentes invenções da época da criação da banda desenhada, originalmente publicada entre 1950 e 1953. A descoberta de gelo por Tintin foi secundada recentemente pela NASA, e outros detalhes, como a recolha de amostras de rochas lunares, anteciparan a expedição norte-americana que trouxe mais de 300 kg delas para a Terra.

A importância dos preparativos, a perceção da enorme dimensão do projeto, a vida a bordo - sustentada pela maquete do foguetão que Hergé mandou fazer para garantir a credibilidade das sequências - ou a sensação de pequenez do ser humano face à dimensão da Terra e da Lua avistadas do espaço, são outros dos fatores que fazem desta uma obra notável e única.