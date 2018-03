Xutos & Pontapés no Rock in Rio com atuação especial

Ana Rita Neto Hoje às 21:30 Facebook

A banda portuguesa Xutos & Pontapés é a mais recente confirmação para o festival Rock in Rio, em Lisboa. O concerto está marcado para o dia 29 de junho, completando assim o alinhamento do Palco Mundo.

O grupo de rock português promete levar ao Parque da Bela Vista um espetáculo diferente, que vai dar ao público muitas surpresas e que vai recordar quase 40 anos de carreira da banda. Além dos famosos "Homem do Leme", "Minha Casinha" e "Não sou o Único", os Xutos vão apresentar novos temas, entre as quais "Fim do Mundo", single que foi apresentado, esta terça-feira, no estúdio da banda, através de uma sessão de live streaming.

O espetáculo será marcado por um momento inédito de celebração a Zé Pedro, o guitarrista e fundador da banda que morreu em novembro passado, aos 61 anos. Com 39 anos de carreira, os Xutos & Pontapés regressam assim pela oitava vez à 8.ª edição do festival.

Entre os nomes já confirmados no Rock in Rio, que se realiza no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho, estão também os Muse, Bastille, Haim, Diogo Piçarra, Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta, Agir, Katy Perry, Jessie J, Ivete Sangalo, Hailee Steinfeld, Carlão, Blaya, Vintage Culture, Diego Miranda, Karetus, entre outros.

Os bilhetes diários custam 69 euros e os passes para o segundo fim de semana (29 e 30 de junho) estão ainda à venda por 117 euros. Os passes para o primeiro fim de semana já esgotaram.