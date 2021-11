JK Rowling ameaçada de morte por membros da comunidade transgénero

JN Hoje às 15:17 Facebook

A escritora inglesa JK Rowling revelou ter recebido um número significativo de ameaças de morte após três ativistas terem divulgado a sua morada nas redes sociais. A Polícia já está a investigar o caso.

A relação tensa entre JK Rowling e a comunidade transgénero e LGBT conheceu esta segunda-feira mais um episódio, com a denúncia da autora de ter recebido ameaças de morte depois de três ativistas terem posado em frente à sua casa e partilhado a imagem no Twitter.

Foi através da mesma rede social que a autora da saga de Harry Potter expôs o caso, revelando que a Polícia foi chamada a investigar dadas as dimensões atingidas.

"Na passada sexta-feira, a morada da minha casa foi divulgada no Twitter por três ativistas que se fotografaram em frente à residência, posicionando-se de uma forma intencional para divulgar o endereço", escreveu, revelando que os insultos recebidos foram de tal ordem que seriam suficientes para encher a sua casa.

Os conflitos entre Rowling e os defensores da comunidade trans e LGBT remontam a junho do ano passado, quando criticou a ausência da palavra "mulher" num texto de opinião da plataforma "Devex" com o título "Como criar um mundo pós-covid-19 mais igualitário para as pessoas que menstruam".

"Pessoas que menstruam? Tenho a certeza que costumava haver um nome para essas pessoas. Alguém que me ajude. Wumben? Wimpund? Woomud?", escreveu na altura.

Vários atores que participaram nos filmes de Harry Potter, como Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint, além de páginas de fãs da autora, condenaram o teor das suas declarações.

O tom das críticas obrigou mesmo Rowling a pronunciar-se publicamente. Apesar de afirmar que respeito "o direito de cada pessoa transexual viver da forma que lhe parecer autêntica e confortável", acrescentava que "a minha vida tem vindo a ser moldada pelo facto de ser mulher e não creio que seja odioso dizer isso".