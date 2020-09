Krista Leesi venceu o Prémio Aquisição da Contextile em Guimarães

Hoje às 13:44 Facebook

A estoniana Krista Leesi foi a vencedora do Prémio Aquisição com o trabalho 'Wallpaper & wall hanging', atribuído ao abrigo da Contextile 2020 - Bienal de Arte Têxtil Contemporânea, a decorrer em Guimarães até 25 de outubro.

Em comunicado enviado à Lusa, a organização do evento aponta que o júri internacional escolheu aquele trabalho entre as 59 obras finalistas de 50 artistas de 29 países, tendo concorrido um conjunto de 870 artistas de 65 países com 1150 obras.

A Contextile, que em 2020 tem como tema "Lugares de Memória", atribuiu ainda a 1.ª Menção Honrosa ao trabalho 'Network', da lituana Monika Zaltauskaite Grasiene e a 2.ª Menção Honrosa à peça 'Nativité' da francesa Aurélia Jaubert.

Segundo explica no texto a Krista Leesi, 'Wallpaper & wall hanging' assenta "numa imagem de parede externa do que resta da entrada do Museu de Arte Aplicada e Design da Estónia", sugerindo que "a fotografia é impressa em papel como papel de parede e a mesma imagem também é tecida com 'teares jacquard' como decoração de parede".

O Prémio Aquisição é adquirido pelo município de Guimarães.

Até 25 de outubro aquela que é considerada a "mais importante mostra de Arte Têxtil Contemporânea" tem a sua Exposição Internacional patente no Palácio Vila Flor.

Em vários espaços da cidade de Guimarães há mostras da exposição: no Convento de Santo António dos Capuchos estão as Residências Artísticas bem como o artista convidado Stephen Schofield (Quebec, Canadá), enquanto a outra artista convidada, Magda Sobo (Polónia), tem os seus trabalhos expostos no Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura.

Já o Instituto de Design acolhe a mostra "Emergências, Educação e Criação Têxtil" resultante do intercâmbio com as Escolas de Arte nacionais de ensino artístico têxtil.

A organização destaca que a Contextile 2020, que decorre em tempos de pandemia, "soube reinventar-se, respondendo, apesar dos enormes condicionalismos, à sua concretização no tempo e espaço a que estava destinada".

A bienal de Arte Têxtil começou a 05 de setembro e a programação inclui Textile Talks, Workshops, Cinema ao Ar Livre e Instalações Multimédia, com todas as exposições são de entrada gratuita e de acordo com as diretrizes preconizadas pela Direção-Geral da Saúde.