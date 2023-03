Livros de Agatha Christie editados para remover linguagem potencialmente ofensiva

Vários romances da escritora britânica Agatha Christie foram editados para remover linguagem potencialmente ofensiva, incluindo insultos e referências étnicas.

Mistérios de Poirot e Miss Marple, escritos por Agatha Christie entre 1920 e 1976, foram reformulados em novas edições publicadas pela HarperCollins. Em causa está linguagem e descrições que o público pode considerar ofensivo, especialmente aqueles que envolvem personagens estrangeiros que os protagonistas encontram fora do Reino Unido.

De acordo com o jornal britânico "The Telegraph", as novas edições cortam referências à etnia, como descrever uma personagem como negro, judeu ou cigano. O termo "oriental" foi removido e a palavra "nativos" foi substituída por "local".

Entre os livros editados está o romance de 1937 "Morte no Nilo", no qual a personagem da Sra. Allerton reclama que um grupo de crianças a está a importunar, dizendo que "voltam e olham, e olham, e os seus olhos são simplesmente nojentos, assim como os seus narizes, e não acredito que goste muito de crianças". Na nova edição, lê-se: "Eles voltam e olham, e olham. E não acredito que goste muito de crianças". No mesmo livro, uma passagem que descreve um servo negro que sorri porque entende a necessidade de ficar em silêncio sobre um incidente já não se refere ao homem como negro nem como sorridente. Apenas diz que "acena com a cabeça". Já a referência "o barqueiro núbio" foi substituída por "o barqueiro".

Por sua vez, na nova edição do romance de 1964 "Mistério nas Caraíbas", o pensamento da detetive Miss Marple de que um funcionário do hotel que sorri para ela tem "dentes brancos adoráveis" foi substituída por "dentes bonitos". O mesmo livro também deixa de descrever uma personagem feminina com "um torso de mármore preto como teria apreciado um escultor". Também foi removida uma passagem em que um personagem não consegue ver uma mulher negra no mato à noite.

Algumas das novas edições já foram lançadas em 2020 e outras serão em breve. Embora esta seja a primeira vez que o conteúdo dos romances de Agatha Christie foi alterado, o romance de 1939 "Não Sobrou Nenhum" foi publicado anteriormente com um título diferente que incluía um termo racista, que foi usado pela última vez em 1977.

O fenómeno dos "leitores sensíveis"

Os chamados "leitores sensíveis" são um fenómeno comparativamente recente que ganhou atenção generalizada nos últimos dois anos. Estes leitores examinam novas publicações e trabalhos mais antigos em busca de linguagem e descrições potencialmente ofensivas e visam melhorar a diversidade na indústria editorial.