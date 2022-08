Loucura de filas para conseguir um bilhete para os Coldplay

Bilhetes para o concerto em Coimbra foram postos à venda às 10 horas, fãs dormiram na rua toda a noite para conseguir uma entrada. Vila Nova de Gaia, Coimbra, Porto, Maia, Matosinhos e Vila do Conde têm filas de vários metros.

Rua de Santa Catarina, Porto, 8 horas da manhã.

A fila de fãs para conseguir um bilhete para os Coldplay dá a volta desde a Rua de Passos Manuel até 31 de janeiro. Sofia está sentada na soleira da porta, emoldurada pelo cartaz da FNAC e enrola a ponta do casaco nervosa. Está aqui sentada quase há 12 horas. Conta ao JN: "Chegámos aqui ontem às oito e meia, espero que valha a pena". A noite nem esteve muito fria, dormiu um pouco, foi alternando com a prima. São fãs dos Coldplay desde o final dos anos 90.

Ana, uns metros à frente e que entretanto já é amiga dela, serve cafés e atira-lhe : "Ri-te que se tu não conseguires bilhete mais ninguém consegue". A afirmação parece trazer-lhe algum conforto, agora que a dúvida começa a a assolar a sua mente: "E se eu não consigo uma entrada?".

Uns metros mais à frente, uns amigos adolescentes criam um monstro debaixo de uns cobertores, uma figura com mais pernas do que seria anatomicamente possível para o número de cabeças visível. Um balbucia quase sem voz: "Quero comprar um bilhete para mim e para a minha mãe, a ver se faço as pazes com ela". Todos riem, confessa que este verão a relação tem andado "tensa". Dores de crescimento portanto. Ainda assim, diz que gosta muito dos Coldplay e do Chris Martin e que a sua música preferida é "Speed of Sound".

Fila no Norte Shopping para comprar bilhetes Foto: T.R.A.

Anabela e Gustavo abraçam-se, permanecem de pé muito juntos . "Chegámos às 5 da manhã, é muito duro estar aqui, mas como a nossa relação começou no último concerto deles cá no Porto, achámos que deviamos vir".

Sérgio chegou agora, quase nove da manhã à fila. "Não consigo estar aqui a dormir, agora é esperar, se conseguir, consegui", conta. Apesar da confiança, olha para a fila e conta as pessoas. A sorte está lançada.

Fãs esperam mais de 24 horas por bilhetes para os Coldplay em Coimbra

Cerca de meio milhar de pessoas estão nas filas das lojas FNAC e Worten no Fórum Coimbra para comprar bilhete para o concerto dos Coldplay, em maio de 2023.

As portas abrem às 10 horas e há fãs há mais de um dia na fila. João Capitão chegou à porta da FNAC às 8.30 horas de quarta-feira. "Tenho-me revezado com o meu pai", conta.

Ao lado de Capitão, Sónia Pedro chegou pouco tempo depois. "Tem dado para descansar e pôr a conversa em dia", afirma.

À porta da Worten, um piso acima, as irmãs Joana e Inês Carvalho chegaram às 17 horas de quarta-feira. "Nunca vi Coldplay, não podia perder esta oportunidade", revela.