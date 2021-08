Lúcia Vaz Pedro: "Escrever uma cena erótica no feminino leva-nos ao teto do Mundo"

Sérgio Almeida Hoje às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

"Prova-me" marca a estreia da professora e escritora nos romances eróticos.

Ao cabo de três dezenas de livros publicados, a maioria no ramo do ensino, Lúcia Vaz Pedro aventura-se no romance erótico. Em "Prova-me", a autora gaiense narra a história de Raquel, uma mulher que redescobre o prazer fora do casamento. À conta do livro, a professora afirma ter sido "desconvidada" por uma editora de grande porte para a elaboração de um manual escolar.

A história de Raquel, insatisfeita no casamento, é também a história de muitas outras mulheres. A liberdade de que ela dá mostras é também cada vez mais comum?