Luzes apagadas e telemóveis acesos: como Maro passou à final da Eurovisão 

Pelo segundo ano consecutivo, Portugal volta a marcar presença na final do Festival da Eurovisão, no próximo sábado, 14 de maio, com "Saudade, Saudade", de Maro.

Uma moeda atirada para a água significa que a pessoa quer regressar aquele lugar, diz o ditado italiano sobre as cascatas do território. Não se sabe se Maro atirou alguma moeda para a cascata situada por baixo do palco do Palau Olímpico, em Turim, onde esta terça-feira à noite decorreu a primeira semifinal do Festival da Eurovisão, mas a cantora volta para a grande final que se disputa no próximo sábado, dia 14, naquela cidade italiana.

Maro sucede aos "The Black Mamba", com "Love is On My Side" e que também se qualificaram para a final no ano passado em Roterdão, nos Países Baixos. Antes, Conan Osíris não passou da semifinal com a música "Telemóveis" e Elisa, com "Medo de Sentir", não foi à Eurovisão porque o festival foi cancelado devido à pandemia.

A atuação de Maro ficou marcada por um dos momentos mais intimistas entre as 17 canções. As luzes da sala apagaram-se e os espetadores ligaram as luzes do telemóvel, o que criou um ambiente que os apresentadores - entre eles a cantora de grande sucesso dos anos 90 Laura Pausini - consideraram "arrepiante".

No palco, Maro, de tranças no cabelo e vestido lilás, cantou "Saudade, Saudade" com o coro formado por Milhanas, Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa, Carolina Leite e Diana Castro.

O grupo de portuguesas foi o quinto a ser apurado - os resultados foram conhecidos por ordem aleatória - ao lado de Suíça, Arménia, Islândia, Lituânia, Noruega, Grécia, Ucrânia (favorita à vitória por causa do drama da invasão russa), Moldávia e Países Baixos.

Na segunda semifinal, na quinta-feira, dia 12, estão Azerbaijão, Sérvia, Israel, Finlândia, Geórgia, Malta, São Marino, Chipre, Austrália, Irlanda, Macedónia do Norte, Estónia, Roménia, Polónia, Montenegro, Bélgica, Suécia e República Checa.