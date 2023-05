Madalena Aragão e Lucas Dutra levaram filme do TikTok a Cannes e venceram

"(Nós) na Cabeça", a curta-metragem criada e protagonizada pelos atores Madalena Aragão e Lucas Dutra, venceu o prémio "Melhor Argumento" na segunda edição da competição TikTok Short do Festival de Cannes.

Com apenas 5,49 euros (que foi quanto custaram as pilhas para o gravador) Lucas Dutra realizou uma curta-metragem de 2 minutos e 39 segundos, a partir de uma ideia original de Madalena Aragão. A história "voou" do TikTok para a Riviera Francesa e conquistou um prémio de cinco mil euros.

"(Nós) na Cabeça" foi distinguida, esta terça-feira, como o "Melhor Argumento" na competição TikTok Short do Festival de Cannes, na presença do ator/realizador Lucas Dutra que, à distância, fez questão de sublinhar o contributo de todos os envolvidos no projeto.

PUB

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucas Millions Dutra (@lucasdutra999)





Dutra é também protagonista da história, a par da atriz e coargumentista Madalena Aragão, que já grava um dos papéis principais na nova temporada de "Morangos com açúcar". Carla Chambel e Luísa Ortigoso completam o elenco.



"O valor do filme ultrapassa o preço das pilhas, é incalculável, na verdade", partilhou Lucas, notando que "nada paga as horas" investidas no projeto, "por paixão". "Isto é a prova de que falta de dinheiro não é desculpa para ficar parado", acrescentou.



Nascida de uma ideia de Madalena e escrita por Lucas Dutra, a curta "transporta o espectador para o universo de uma jovem que sofre de uma doença mental, esquizofrenia", destaca o comunicado enviado às redações.



Lançada na rede social TikTok, "(Nós) na Cabeça" afirmou-se entre as 40 mais populares, que era o critério chegar a Cannes e ser avaliada por um júri profissional. Objetivo concretizado, chegou a hora da confirmação que se traduz num prémio de cinco mil euros de prémio e respetiva estatueta.