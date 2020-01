Madonna cancela mais um concerto em Lisboa

Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A promotora Everything is New anunciou, esta quarta-feira, que Madonna cancelou o concerto de hoje para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A empresa explicou que o cancelamento se deveu a "a dores associadas a uma lesão". Os problemas num joelho foram também a razão para que o concerto do último domingo não tivesse acontecido.

Hoje, Madonna publicou um vídeo no Instagram em que aparece a usar uma bengala, durante uma festa na capital portuguesa, em que levou a sua equipa a conhecer os eventos privados de música "Lisbon Living Room Sessions".