Maia é capital nacional da BD: festival arranca esta sexta-feira

Primeira edição do Maia BD terá 30 convidados, com portugueses em destaque, e prolonga-se até domingo. Entre os estrangeiros estão Georges Bess e Canizales.

O Fórum da Maia acolhe a partir desta sexta-feira e até domingo a primeira edição do Maia BD, um certame que pretende trazer a banda desenhada de novo ao Norte do país, depois do pioneirismo do Salão Internacional de BD do Porto (1985-1999).

O prato forte do evento são as cinco exposições de originais, que serão alvo de uma visita guiada hoje, às 18.30 horas. A primeira é "Frankenstein", de Georges Bess, seguindo-se a retrospetiva de "As Aventuras Completas de Dog Mendonça e Pizza Boy", de Filipe Melo e Juan Cavia.

Os outros destaques são: "Auto da Barca do Inferno", de Joana Afonso; "O Mangusto", de Joana Mosi; e ainda "Juventude", de Marco Mendes, esta última patente até 22 de Julho, na Biblioteca Municipal Vieira de Carvalho.

autores em alta

Com dois convidados estrangeiros, Georges Bess e Canizales - este último ilustrou uma versão de "Os Maias" para a coleção Clássicos da Literatura em BD -, o Maia BD aposta forte nos autores nacionais, com a presença de, entre outros, Filipe Melo, Joana Afonso, Luís Louro, Nuno Markl, Joana Mosi, Marco Mendes, André Lima Araújo, Filipe Andrade, João Sequeira ou Paulo J. Mendes. Todos participarão em sessões de autógrafos.

Este sábado e domingo há diversos lançamentos, além de conversas sobre a antologia "As Aventuras Completas de Dog Mendonça e Pizzaboy", com Filipe Melo; a reedição de "O Corvo III - Laços de Família", com Nuno Markl e Luís Louro; "Adaptações de Clássicos da Literatura Portuguesa em BD"; e o projeto "BD Palop".

Da restante programação do Maia BD, uma iniciativa da Câmara da Maia, com organização da cooperativa editorial A Seita, destaque ainda para vários programas adicionais: a retrospetiva de filmes de Filipe Melo, hoje, às 21 horas; uma saída para desenhar as ruas da Maia, a cargo do coletivo Porto Urban Sketchers, amanhã de manhã; o concurso de Cosplay, domingo à tarde; e as sessões de filmes de animação para toda a família nas manhãs do fim de semana.

Livros novos no Maia BD

São oito as novidades que as editoras nacionais vão mostrar em primeira mão no Maia BD.

Entre elas, destacam-se "Frankenstein", de Georges Bess, que mais uma vez mergulha num preto e branco contrastado para representar as angústias e terrores inerentes ao original de Mary Shelley, e "As muitas vidas de Laila Starr", de Ram V. e Filipe Andrade, um dos livros mais aguardados deste ano, que foi nomeado para alguns dos prémios mais relevantes nos EUA e em França.

A estes juntam-se "O Mangusto", primeiro romance gráfico de Joana Mosi; "O Umbigo do Mundo 2", de Penim Loureiro e Carlos Silva; "Ordinário", do brasileiro Rafael Sica; "Forgoth, a cidade escondida", de João Gil Soares; e "In the dust of our planet #1", de Daniel da Silva Lopes.

Este lote de novidades encerra com "Miracleworker", versão em inglês da narrativa escrita por André Oliveira e desenhada por cinco autores distintos - Filipe Andrade, Nuno Plati, Ricardo Cabral, Ricardo Tércio e Ricardo Drumond - que trabalham com regularidade para o gigantesco mercado de BD dos EUA.