A Eurovisão regressou esta terça-feira aos palcos com a atuação dos primeiros 16 países na primeira semifinal em Roterdão, nos Países Baixos, e já são conhecidos os primeiros dez finalistas.

Depois de uma pausa forçada devido à covid-19, a Eurovisão, um dos maiores espetáculos televisivos do mundo, regressou esta terça-feira aos palcos com a primeira semifinal da 65.ª edição em Roterdão, nos Países Baixos.

Esta noite, atuaram 16 dos 36 participantes e dez já garantiram a final: Noruega, Israel, Rússia, Azerbaijão, Malta, Lituânia, Chipre, Suécia, Bélgica e Ucrânia carimbaram o tão desejado passaporte para a noite de todas as decisões, marcada para sábado.

Depois da vitória de Duncan Laurende com o tema "Arcade", em 2019, os Países Baixos conseguiram finalmente realizar o espetáculo que, atendendo à situação atual, esteve bem longe da dimensão das edições anteriores. No recinto estiveram pouco mais de três mil pessoas - que tiveram de apresentar um teste negativo à covid-19 com menos de 24 horas - mas apoio em casa não faltou. O festival não quis deixar ninguém de fora e usou, pela primeira vez, uma aplicação que permitiu aos fãs interagirem a partir de casa, ao influenciar o nível de aplausos a cada atuação: bastava instalar a aplicação e assinalar a música preferida.

Malta e Itália, duas das grandes favoritas à vitória - da música italiana "Zitti E Buoni", dos Maneskin, pouco se ouviu uma vez que, como faz parte dos "big five", tem a final assegurada e só atua no sábado - acabaram por ser das mais aplaudidas e a Austrália foi o único país que não atuou em Roterdão. Montaigne, a representante do país, acabou por não viajar devido às medidas de combate à pandemia impostas no país natal e a atuação foi, por isso, pré-gravada. A par da Austrália, todos os países foram obrigados a gravar as atuações antes de viajar, para poderem participar caso não fosse possível deslocarem-se a Roterdão.

Portugal atua na quinta-feira

O nosso país, este ano representado pelos Black Mamba com o tem "Love is on my side", atua na segunda semifinal, agendada para quinta-feira. Ao contrário de alguns países, Portugal não manteve o representante - no ano passado venceu Elisa com a canção "Medo de sentir" - e acabou mesmo por fazer história já que, além de já não ser representado por uma banda desde 2011, com os Homens da Luta, é a primeira vez que Portugal concorre com uma música cantada totalmente em inglês. Recorde-se que a regra de cantar na língua materna foi abolida em 1999.

Recorde o tema dos Black Mamba:

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final. Venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral.