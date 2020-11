Mariza e Tony Carreira no protesto pelo setor da cultura em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 11:17 Facebook

Técnicos, artistas e promotores juntaram-se, este sábado, em protesto pela Cultura, em Lisboa.

Tony Carreira, a fadista Mariza, o ator José Raposo, o ilusionista Luís de Matos ou a bailarina e coreógrafa Filipa Peraltinha estão entre as centenas de artistas técnicos e promotores de espetáculos reunidos numa manifestação pela Cultura em Portugal. O objetivo é alertar para a crise profunda do setor, que corre o risco "de entrar em colapso e não sobreviver" .

O protesto, marcado para o Campo Pequeno, foi marcado pela APEFE, Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, a que se juntaram outras entidades representativas do setor.

Luís de Matos foi uma das figuras presentes no protesto Foto: Luís de Matos/Instagram

Luís de Matos, numa das intervenções mais aplaudidas, criticou as "medidas falsas e hipócritas" do governo e lembrou que a cultura tem de fazer parte do discurso do governo e "não só quando um jornalista se lembra de perguntar". José Raposo criticou a ausência do governo. "É inacreditável que a a ministra da Cultura não esteja aqui".

Durante os discursos que estão a acontecer uma manifestação atípica, que está a acontecer dentro do recinto do Campo Pequeno, surgiram alertas pelas profissões que poderão acabar senão se não houver apoios rapidamente, e apelos para ajudar muitos profissionais do setor que estão a passar fome. Foi ainda sublinhado o o contributo que a Cultura tem para a produção de riqueza do país .

As centenas que participaram no protesto têm aplaudido, sentados e distanciados, as intervenções feitas no palco por vários representantes de várias áreas do setor da cultura . O ambiente é de tristeza e comoção, bem representante da situação comlexa que está a viver um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19.

Na quarta-feira, a APEFE revelou, no "Manifesto pela Sobrevivência da Cultura em Portugal", que o mercado dos espetáculos registou uma quebra de 87%, entre janeiro e outubro deste ano, face a 2019.

Técnicos concentraram-se à porta

À semelhança do que aconteceu noutras manifestações, mais de 100 técnicos de luzes, som e imagem trouxeram as suas malas pretas, onde habitualmente carregam o material para os espetáculos, e concentraram-se à porta do recinto.