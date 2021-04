António Oliveira despede-se do "Trio d'Ataque" e é substituído por Marta Massada

JN Hoje às 18:14 Facebook

António Oliveira deixou o programa de comentário desportivo "Trio d'Ataque", da RTP 3. O lugar vago vai ser ocupado por Marta Massada, médica e professora universitária de 42 anos.

António Oliveira estava no "Trio d'Ataque" desde setembro de 2018. O treinador de futebol vai agora ser candidato à câmara de Gaia e, por isso, deixa o programa, uma condição que a RTP impõe a todos os comentadores em ano de eleições.

Sendo assim, Marta Massada chega para o lugar de António Oliveira e torna-se a primeira "comentadora residente de um programa de futebol", apurou o JN.

Especializada em Ortopedia, Traumatologia e Medicina Desportiva, Marta Massada faz consultoria e acompanhamento médico de vários clubes da Associação de Futebol do Porto e de Aveiro.

"Olho para a Marta Massada da mesma forma que olhei para outros comentadores que fazem parte da história do "Trio": o Rui Moreira, o António Pedro Vasconcelos, o Rui Oliveira e Costa, o Manuel António Pina, o Júlio Machado Vaz ou o próprio Presidente da República que, tantas vezes, foi ao programa. A Marta Massada vai seguramente honrar o histórico de civismo, educação e conhecimento que é a matriz do Trio d'Ataque. Se o facto de ser mulher contribuir para um país mais inclusivo, melhor ainda", diz Hugo Gilberto, diretor adjunto da RTP e apresentador do programa.