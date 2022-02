Cofina a averiguar com as autoridades "problemas técnicos" que afetaram sites do grupo

JN/Agências Hoje às 16:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Os sites dos vários títulos da Cofina Media estiveram este domingo inacessíveis durante várias horas devido a "problemas técnicos", estando "a averiguar, em conjunto com as autoridades", o que motivou esta situação, informou o grupo em comunicado.

"Os sites dos meios detidos pela Cofina Media estiveram, durante uma parte da noite e da manhã, inacessíveis devido a problemas técnicos que motivaram a sua indisponibilidade. A Cofina Media encontra-se, em conjunto com as autoridades, a averiguar a origem que motivou esta indisponibilidade", lê-se no comunicado.

Salientando que, "em nenhum momento, os sistemas da Cofina Media ou do seu site institucional (cofina.pt) estiveram indisponíveis", o grupo garante: "Independentemente da origem que venha a ser apurada, os dados dos assinantes dos nossos títulos, bem como os dados dos nossos jornalistas, nomeadamente e-mails, estiveram sempre salvaguardados".

Entretanto, os sites afetados têm vindo a ser progressivamente reativados desde o início da tarde de hoje.

"Quer o Record, quer o Correio da Manhã, a CMTV, a Sábado e o Jornal de Negócios já estão online desde o início da tarde. Os demais títulos passarão a estar disponíveis nas próximas horas", avança a Cofina, agradecendo "a todos os seus trabalhadores e parceiros a colaboração dada neste momento difícil".

Fonte oficial da Polícia Judiciária (PJ) tinha já avançado este domingo à agência Lusa estar a investigar uma "situação que tem a ver com eventual ataque informático" ocorrido durante a madrugada aos 'sites' do grupo de comunicação social Cofina.

Segundo a mesma fonte, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ está já a investigar o sucedido e a "avaliar os indicadores" que podem levar aos autores do ataque.

PUB

Na rede social Twitter de alguns dos títulos afetados leu-se, durante várias horas, a mensagem: "Por motivos técnicos, o 'site' [...] encontra-se indisponível. Prometemos ser breves para podermos continuar a levar até si toda a informação".

De momento, segundo revelou a fonte da PJ, ainda "não está comprovado" que o ataque informático tenha sido causado pela organização Lapsus$, os hackers que em janeiro atacaram o grupo Impresa, nomeadamente o Expresso e a SIC, impossibilitando-os de publicarem notícias nas redes sociais durante dias.

O Público online adiantou, contudo, que poucos minutos após a falha no grupo de Telegram dos Lapsus$ foi destacada a publicação feita pelo Correio da Manhã, que refere "problemas técnicos" para a indisponibilidade da página na internet.

A fonte da PJ reconheceu que a cibercriminalidade tem aumentado de forma exponencial e apelou à adoção de medidas de segurança informáticas, incluindo medidas de redundância informática e utilização interna de credenciais e 'passwords' para evitar este e outros tipos de ataque.

No comunicado hoje divulgado, a Cofina nota que esta "indisponibilidade 'online' acontece no dia seguinte à CMTV ter atingido o seu máximo de audiência diário desde a sua criação, ao atingir 10,7% de 'share diário', assegurando o terceiro lugar nas audiências de televisão em Portugal, com o CM Jornal, emitido em horário nobre, a ter, segundo a GFK, atingido 13,5% de quota de mercado".