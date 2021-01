Conselho de Opinião da RTP "chumba" José Alberto Lemos para Provedor

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:26, atualizado às 19:03 Facebook

O Conselho de Opinião da RTP "chumbou" o nome de José Alberto Lemos para Provedor do Espetador, indicado pela administração de Gonçalo Reis.

José Alberto Lemos foi chumbado para Provedor do Espetador da RTP pelo Conselho de Opinião (CO). Na terça-feira o parecer do CO vai ser conhecido publicamente.

José Alberto Lemos, um histórico da RTP, com 18 anos de Imprensa e 13 de televisão, é natural do Porto e foi um nome indicado pelo presidente do canal do Estado, Gonçalo Reis.

O jornalista, um dos fundadores do jornal "Público", foi também diretor da redação da SIC no Porto. Do seu currículo faz ainda parte uma passagem pela Rádio Renascença e, durante muitos anos, esteve radicado nos Estados Unidos sendo, por esse motivo, um profundo conhecedor da realidade política norte-americana - nos últimos meses comentou os debates e as incidências entre Donald Trump e Joe Biden.

Na votação do CO da RTP registaram-se 12 votos contra, oito a favor e três brancos. Para já, não se conhece o fundamento do "chumbo".

Contactado pelo JN; José Alberto Lemos não quis fazer quaisquer comentários.