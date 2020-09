Diretor do JN na administração da Global Media

JN Hoje às 22:33 Facebook

O diretor do "Jornal de Notícias", Domingos de Andrade, passa a integrar a administração da Global Media.

A empresa fez saber que "o conselho de administração da Global Notícias - Media Group, S. A. deliberou proceder à cooptação de Domingos Portela de Andrade como vogal deste conselho, mantendo as funções que vem desempenhando até à data".

Este mês, a Global Media (GMG) chegou a acordo com o Grupo Bel, do empresário Marco Galinha, para a sua entrada como acionista da empresa.

"Esta parceria, que será formalizada após a conclusão dos devidos procedimentos, visa o relançamento estratégico de um dos principais grupos de referência da comunicação social em Portugal, num momento desafiante para o setor e para o país", pode ler-se numa nota da Global Media, dona do Jornal de Notícias (JN), Diário de Notícias (DN), TSF, entre outros títulos, sendo ainda acionista da Lusa.

A GMG tem como acionistas a KNJ Global Holdings Limited, com 35,25%, José Pedro Carvalho Reis Soeiro, com 24,5%, Olivemedia, Unipessoal, Lda, com 19,25%, o Novo Banco, com 10,5%, e a Grandes Notícias, igualmente com 10,5%.

O grupo Bel, que apresentou uma proposta de compra da Media Capital em abril, foi fundado em 2001 por Marco Galinha e tem atividades em vários setores, entre os quais máquinas de 'vending' (máquinas de venda automática) e aeronáutica, e entrou nos media em 2018, através do Jornal Económico.

O empresário Marco Galinha, natural de Rio Maior e sétimo de oito irmãos, é presidente executivo e presidente do Conselho de Administração do grupo Bel, que fundou em 2001.