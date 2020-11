Domingos de Andrade vai ser diretor-geral do GMG e TSF. Inês Cardoso diretora do JN

Hoje às 17:23 Facebook

O Global Media Group anunciou esta segunda-feira mudanças na estrutura editorial dos seus títulos. Domingos de Andrade deixa a direção do "Jornal de Notícias" e assume a direção-geral editorial do grupo e da rádio TSF, sendo substituído no cargo por Inês Cardoso, atual diretora-adjunta do JN.

O grupo do qual fazem parte o JN, o DN, O Jogo e a rádio TSF, entre outros meios, anunciou mudanças na estrutura editorial dos seus títulos "numa altura em que a incerteza domina e os efeitos da pandemia se sentem de forma avassaladora na atividade económica".

As alterações agora anunciadas "visam criar uma estrutura mais leve e ágil, com uma visão integrada das diferentes plataformas, capaz de liderar um processo de mudança que assegure a entrada numa nova fase do grupo", explica o Global Media Group em comunicado.

Assim, Domingos de Andrade deixa a direção do JN para assumir a direção-geral editorial do grupo e a direção da rádio TSF.

Inês Cardoso, até agora diretora-adjunta do JN, assume a direção do jornal, substituindo Domingos de Andrade no cargo.

Manuel Molinos, atual diretor-adjunto do JN, é nomeado diretor para o Digital, em acumulação de funções.

Pedro Ivo Carvalho é nomeado diretor da revista "Volta ao Mundo", também mantendo as funções de diretor-adjunto do JN.

Rosália Amorim será a nova diretora do "Diário de Notícias", depois de desempenhar as funções de diretora do portal de economia Dinheiro Vivo.

Joana Petiz, até agora subdiretora do Dinheiro Vivo, assume a direção do Dinheiro Vivo.

O Conselho de Administração pretende proceder às nomeações após os respetivos pareceres dos Conselhos de Redação.