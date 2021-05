Editor de política da Lusa demite-se após texto que identifica deputada de forma racista

AC Hoje às 12:05 Facebook

O editor de política da Lusa José Pedro Santos demitiu-se do cargo na sequência de um texto disponibilizado aos clientes, e publicado nas edições online de vários órgãos de comunicação social portugueses, em que uma deputada do PS era identificada de forma racista.

O texto foi disponibilizado pela Agência Lusa na quinta-feira à noite, por volta das 22 horas. Após ter sido detetado o "erro", José Pedro Santos apresentou o pedido de demissão do cargo.

Por volta da meia-noite, a Lusa emitiu um comunicado em que lamenta profundamente o erro da notícia em que uma deputada do Partido Socialista foi identificada "de modo inaceitável, contra todas as regras éticas e profissionais".

"A Direção de Informação da Lusa lamenta profundamente o erro de uma notícia transmitida pela agência sobre a constituição da comissão da revisão constitucional em que uma deputada do Partido Socialista surge identificada de modo inaceitável, contra todas as regras éticas e profissionais constantes do Código Deontológico dos Jornalistas e do Livro de Estilo da Lusa", dá conta a nota difundida.

A Direção de Informação da Lusa acrescenta que vai "proceder a uma investigação sobre o que aconteceu" e "apresenta as suas desculpas à deputada, ao Partido Socialista" e a "todos os clientes e leitores" da agência.

O Sindicato dos Jornalistas, confrontado com o sucedido, remeteu o caso para o Conselho Deontológico, o qual averiguará as circunstâncias e ouvirá os intervenientes, como é prática deste órgão de regulação profissional.