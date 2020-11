ERC dá luz verde à entrada de Marco Galinha no grupo do JN

JN Hoje às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu luz verde à compra de 40% da Global Media, que detém o Jornal de Notícias, pelo empresário Marco Galinha, detentor do Grupo Bel.

"O Conselho Regulador da ERC não se opõe à operação de concentração notificada, por não se concluir que tal operação coloque em causa os valores do pluralismo e da diversidade de opiniões, cuja tutela incumbe à ERC aí acautelar", conclui o regulador da comunicação social num parecer datado de 28 de outubro de 2020.

O grupo Bel, que apresentou uma proposta de compra da Media Capital em abril, foi fundado em 2001 por Marco Galinha e tem atividades em vários setores, entre os quais máquinas de "vending" (máquinas de venda automática) e aeronáutica. Já a Global Media, grupo de comunicação social, detém títulos como o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, O Jogo e a TSF, entre outros.

A ERC considera que "os negócios em que o Grupo Bel e a Global Media operam são distintos em termos de mercados relevantes, uma vez que os produtos em causa não têm a priori qualquer grau de substituição entre si".

O empresário Marco Galinha, natural de Rio Maior e sétimo de oito irmãos, é presidente executivo e presidente do Conselho de Administração do grupo Bel, que fundou em 2001. A sua entrada no capital da Global Media deu-se através da criação de uma sociedade criada para esse efeito, designada Páginas Civilizadas.