Anúncio em que bicicleta é abalroada origina queixa na ERC

Os ciclistas estão indignados com um anúncio televisivo que mostra um ciclista a ser abalroado por um automóvel. A Entidade Reguladora para a Comunicação Social já recebeu queixa e vai analisar o conteúdo.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) confirma a receção da reclamação contra o anúncio da cadeia de hiper e supermercados Continente.

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) apela à retirada do anúncio e pede um pedido de desculpa do Continente. "Não podemos aceitar o mau gosto e o papel antipedagógico deste anúncio em particular", afirma o porta-voz da FPC. "O Civismo impõe que todos contribuamos para uma partilha da estrada entre todos os utilizadores, com respeito mútuo". De acordo com a Federação, também no ano passado, uma marca de combustível divulgou uma publicidade em que comunicava a ideia de que os "ciclistas atrapalhavam o trânsito".

"A bicicleta está em crescimento. Mais do que uma moda é uma tendência irreversível", explica, e por isso "é uma tentação usá-las em publicidade". Agora este anúncio é o contrário de todo o sentido de civismo, defende.

O presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) José Manuel Caetano, está "espantado" com esta publicidade. "É um perfeito disparate. Seguindo o mesmo raciocínio, podiam fazer algo com uma criança a ser atropelada numa passadeira". O dirigente diz ainda que é incompreensível que um grupo que tem um ramo comercial de venda de bicicletas, que patrocina cursos de condução de velocípedes segura, esteja a fazer publicidade recorrendo a estes métodos.

A marca Continente foi contactada e o JN aguarda uma justificação.