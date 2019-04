Buscas na Net pela idade de Maisie Williams disparam após novo episódio

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:38 Facebook

Depois de uma cena do segundo episódio da oitava temporada de "Guerra dos Tronos", as buscas na Internet pela idade da atriz Maisie Williams, que na série interpreta a personagem Arya, dispararam. E a HBO emitiu um esclarecimento.

Se ainda não viu o segundo episódio da oitava temporada de "Guerra dos Tronos", não continue a ler, já que o artigo contém spoilers do capítulo que foi para o ar esta segunda-feira. O que é certo, até como já vem sendo habitual, os fãs reagiram em alvoroço e, desta vez, as atenções viraram-se para Arya, personagem interpretada por Maisie Williams.

Neste episódio, a filha mais nova da família Stark envolve-se sexualmente com Gendry (Joe Dempsie). Ora, apresentada no início da série como uma criança e com uma aparência ainda muito jovem, muitos fãs tiveram curiosidade em saber a idade da atriz e personagem, já que aparentemente Arya ainda seria menor de idade. O que é certo, é que as buscas online pela idade de Maisie Williams - que tem 22 anos - e da personagem dispararam.

A HBO do Reino Unido, já a adivinhar a situação, publicou uma lista que tornou claro que Arya já não é menor de idade: "Aos 18 anos de idade em Westeros, já se deve: ter tido um animal de estimação; ter mudado de casa; viajado; criado uma lista de alvos para matar; fingido ter sido do género oposto para evitar ser raptada; ter sido cega por um tempo e ter assassinado pelo menos três pessoas da lista de alvos", escreveu no Twitter.

Em entrevista à Entertainment Weekly, a atriz de 22 anos revelou que, quando recebeu o guião com a cena, pensou tratar-se de uma brincadeira.

"Cheguei à leitura conjunta, estava a ler esta cena e pensei, 'Oh, vamos mesmo fazer isto. Quando é que vai ser a filmagem? Preciso de ir ao ginásio.' Passaram-me uma série de coisas pela cabeça. O David e o Dan [produtores] disseram-me: 'Podes mostrar aquilo que quiseres'. Por isso, escolhi manter-me bastante privada, não acho que seja importante para a Arya ser explícita. A cena em causa nada tem a ver com isso, e quase todos já o fizeram na série, por isso", contou.