Daniel Deusdado deixa direção de programas da RTP

Daniel Deusdado vai abandonar a direção de programas da RTP no final deste mês. Ao que o JN apurou, a decisão foi já comunicada à Administração do canal público e foi justificada com o compromisso assumido com os gestores de que ficaria durante os três anos do mandato de Gonçalo Reis (entretanto reconduzido) na presidência da rádio e televisão públicas.

A saída de Daniel Deusdado segue-se à de Nuno Artur Silva e Cristina Vaz Tomé da administração da RTP. No caso de Nuno Artur Silva, o Conselho Geral Independente da RTP decidiu não convidá-lo a prolongar o seu mandato por este manter uma ligação "não aceitável" às Produções Fictícias. Não foram apresentadas razões para a saída da administradora com o pelouro financeiro.

Daniel Deusdado foi, entre outras coisas, um dos responsáveis pelo êxito alcançado pelo Festival da Canção, que se materializou na vitória obtida, na Eurovisão, por Salvador Sobral. Deverá, agora, abraçar outros desafios profissionais.