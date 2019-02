Morreu o jornalista José Queirós

Hoje às 11:10 Facebook

Morreu na última madrugada o jornalista José Queirós, antigo chefe de redação do Jornal de Notícias e figura marcante das últimas décadas do jornalismo português. Tinha 67 anos e foi vitimado por um cancro.

José Queirós iniciou-se no jornalismo no diário "O Primeiro de Janeiro", em 1977, tendo daí transitado, anos mais tarde, para o "Expresso", em que liderou, na década de 1980, a expansão da delegação portuense do semanário. Foi nesse jornal que germinou a ideia de fundar um novo diário, tendo Queirós sido particularmente ativo, com Vicente Jorge Silva, na conceção do "Público", de que foi um dos principais fundadores e onde integrou várias direções editoriais.

Foi já no início do século XXI, mais concretamente em 2002, que José Queirós chegou ao JN, como chefe de Redação, abraçando de novo um momento de mudança e dando a quantos com ele trabalham muito do seu acumulado saber e as portas para uma forma de estar no jornalismo, valorizando o processo participativo e o debate de ideias. Acabou por sair em 2008, dedicando-se ao mundo editorial, na Figueirinhas, mas o apelo da profissão de sempre não podia deixar de prevalecer, o que o levou a aceitar, em 2010, o cargo de provedor do leitor do "Público", deixando algumas páginas que se tornaram antológicas sobre o exercício do jornalismo e a ligação deste com os leitores.

Era, também, o mais velho de três irmãos jornalistas, tendo no "Público" partilhado o espaço com João Queirós, prematuramente desaparecido, e Luís Miguel Queirós, que ali continua a exercer funções e em quem centramos a expressão da nossa solidariedade, que se estende a toda a família.

O corpo de José Queirós estará em câmara-ardente esta sexta-feira à tarde, no Tanatório de Matosinhos, e o funeral realiza-se sábado, às 14 horas.