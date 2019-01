Notícias Magazine recebeu prémio Escolha do Consumidor 2019

Hoje às 20:55 Facebook

A revista "Notícias Magazine" (NM), distribuída aos domingos com o Jornal de Notícias, recebeu, esta quarta-feira, o prémio Escolha do Consumidor 2019, na categoria Imprensa de Cultura. A cerimónia decorreu no Clube Ferroviário, em Lisboa.

"O prémio é importante para a valorização da marca. Significa que os leitores reconhecem a NM como uma marca de proximidade e de confiança", garantiu Domingos de Andrade, diretor do Jornal de Notícias. Nas avaliações, foram valorizados atributos da NM como "clareza/transparência", "credibilidade/seriedade/rigor", "atualidade da informação", o facto de ser "de leitura fácil/acessível", e "não serem sensacionalistas".

Além da revista de domingo do "Jornal de Notícias", duas outras marcas do Global Media Group obtiveram a preferência dos consumidores: a "Men"s Health" venceu no departamento Revista Lifestyle Masculina e a "Volta ao Mundo" em Imprensa de Viagens.

A Escolha do Consumidor é um conceito implementado em Portugal pelo Centro de Avaliação de Satisfação do Consumidor. A primeira edição destes prémios teve lugar em 2012. Os prémios Escolha do Consumidor 2019 são fruto da opinião de 25 mil consumidores, que produziram 375 mil avaliações em mais de uma dezena de áreas, da Comunicação Social à Alimentação, das Viagens e Lazer ao setor Automóvel.