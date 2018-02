Ontem às 21:35 Facebook

A RTP já reagiu ao anúncio feito esta terça-feira por Diogo Piçarra, que desiste da final do Festival da Canção, na sequência da polémica sobre alegado plágio em que se viu envolvido.

"A RTP compreende e respeita a decisão do compositor e intérprete Diogo Piçarra de retirar "Canção do Fim" do Festival da Canção 2018.

Independentemente dos argumentos e questões colocadas sobre o tema, a RTP não duvidou em momento nenhum da integridade do artista, cuja carreira já fala por si", lê-se em comunicado.

A televisão pública adianta que a música que substituirá "Canção do Fim" será "Mensageira", composta por Aline Frazão e interpretada por Susana Travassos e que tinha ficado em oitavo lugar na segunda semifinal. "O tema 'Mensageira' assume o número 760 100 802 (sorteado para Diogo Piçarra), com a contagem a iniciar-se do zero a partir de agora", explica a nota.

Assista aqui à música "Mensageira":

Diogo Piçarra foi acusado, nas redes sociais, de ter plagiado uma música da Igreja Universal do Reino de Deus ao apresentar o tema "Canção do Fim", com o qual atuou nas meias-finais.

A final do Festival da Canção realiza-se no próximo domingo, quatro de março, às 21 horas.