JN conquista 200 mil leitores online e GMG assume liderança dos grupos

O "Jornal de Notícias" aumentou a sua quota de leitores online no mês de maio, tendo chegado a mais de 3,130 milhões de pessoas (36,6% do total). Já o Global Media Group (GMG), de que faz parte o JN, voltou à liderança entre os grupos de informação com maior alcance nas plataformas digitais, destronando a Media Capital.

O JN conquistou quase 200 mil leitores no mês de maio face aos 30 dias anteriores, de acordo com o mais recente relatório da NetAudience, da responsabilidade da Marktest. Em abril, o JN tinha chegado a 2,933 milhões de pessoas. Agora, superou a fasquia dos três milhões e 100 mil leitores.

Maio foi também um mês de conquista para o GMG, que destronou a Media Capital como o grupo de informação com maior alcance online. Assim, o GMG obteve um reach de 4,275 milhões de leitores, enquanto a Media Capital se ficou pelos 4,222 milhões.

Olhando para o universo GMG, o "Diário de Notícias" ocupa o nono lugar do ranking, com 1,943 milhões de leitores (22,7% do total). Já o diário desportivo "O Jogo" surge em 14º lugar, com um alcance de 1,399 milhões de leitores (16,3% do total).

Destaque para a performance da rádio TSF, que se mantém como a rádio portuguesa com maior alcance digital, tendo passado de 846 mil leitores em abril para 1,419 milhões em maio. O suplemento de economia do GMG "Dinheiro Vivo", distribuído com o JN e com o DN aos sábados, chegou a 869 mil pessoas (10,2% do total). No que se refere às revistas do universo GMG, a "Men´s Health" chegou a 532 mil pessoas em maio e a Women´s Health a 340 mil pessoas.

Já o jornal "Expresso" alcançou um reach de 2,530 milhões de leitores, num ranking que é liderado, nos jornais, pelo "Correio da Manhã". O jornal "Público" não é auditado por este instrumento.

No que se refere às televisões, que associam informação e entretenimento, a TVI ocupa o primeiro lugar da NetAudience, com um alcance de 3,456 milhões de leitores. A SIC está na quarta posição, com 3,104 milhões de pessoas alcançadas. A RTP ocupa o 12º posto, com 1,441 milhões de leitores.