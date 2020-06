JN é o diário em que mais portugueses confiam, revela o Instituto Reuters

JN Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O "Jornal de Notícias" é o diário que merece a maior confiança dos portugueses, de acordo com um relatório publicado esta terça-feira pelo Instituto Reuters.

Segundo o relatório anual do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, que analisa o trabalho dos órgãos de comunicação social em 40 países, o JN é o diário português em quem mais os portugueses confiam.

Na lista divulgada, o JN surge no topo das marcas distinguidas por serem fidedignas, tendo sido considerado uma marca fiável por 76% dos inquiridos.

No Digital News Report Global (DNR), que apresenta pela sexta vez informação sobre Portugal, destaca-se "uma alta dependência de notícias televisivas no país" e a luta da Imprensa e da Rádio para "permanecer relevante no mundo digital". No índice de confiança, a RTP e a SIC são as marcas com maior pontuação, seguidas pelo semanário "Expresso". O nível de confiança na informação em Portugal é dos mais elevados (56%),

O documento acrescenta que, no caso do índice de confiança, a eleição de um deputado de extrema-direita pela primeira vez na história da democracia portuguesa veio trazer uma "crescente pressão", para confirmar a veracidade de declarações políticas que podem ser meras "táticas para chamar a atenção dos populistas".

O estudo indica ainda que o Facebook é a rede social mais utilizada para procurar notícias (50%) e que a segunda é o YouTube (24%).

Outra das conclusões apontadas é que os telemóveis são o método mais utilizado para aceder a informação online em Portugal, ultrapassando as pesquisas feitas no computador.

Recorde-se que, em abril, numa altura decisiva da evolução da pandemia de covid-19 em Portugal e no Mundo, 3,55 milhões de leitores passaram pela edição digital do JN, tendo sido o site de informação generalista que conquistou a preferência dos leitores, liderando o ranking do painel netAudience da Marktest, com 41,5% de audiência. Em maio, o Jornal de Notícias ocupou a segunda posição do mesmo ranking.

A rádio TSF, que integra o Global Media Group, a que pertence o JN, é, de acordo com o relatório, a estação em que os portugueses mais confiam.