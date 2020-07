Jornalista Pedro Mourinho também troca a SIC pela TVI

Sara Oliveira Hoje às 09:46 Facebook

Depois de Cristina Ferreira, Pedro Mourinho também toca a SIC pela TVI. O JN apurou que jornalista vai ocupar um lugar na direção de informação.

O mercado televisivo continua ao rubro e não só na área de entretenimento. A redação da SIC foi informada, sexta-feira à noite, que Pedro Mourinho está de saída para a concorrência.

Após 20 anos na SIC, o pivô muda-se para a TVI onde assumirá o cargo de subdiretor quando for apresentada a nova equipa da direção de Informação que tem Pedro Pinto como diretor interino, na sequência da saída de Sérgio Figueiredo.

Nuno Santos, o novo diretor-geral deverá anunciar as novidades brevemente, sabendo já que, a partir de 1 de setembro, contará com Cristina Ferreira no lugar de diretora de entretenimento e ficção.

"O futuro é excitante", partilhou o responsável nas redes sociais, nitidamente motivado pelas contratações.

Na última semana, a estação do grupo Media Capital tem sofrido várias mexidas ao nível diretivo, com Luís Cabral a renunciar ao cargo de CEO e a ser substituído por Manuel Alves Monteiro.