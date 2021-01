Júlio Magalhães deixa o Porto Canal

Sara Oliveira Hoje às 13:33 Facebook

Júlio Magalhães abandonou a direção do Porto Canal e saiu daquela estação de televisão, revela um comunicado da administração da empresa Avenida dos Aliados SA. Tiago Girão permanece como diretor de informação.

"Dois dos membros do Conselho de Administração da Avenida dos Aliados SA passam a exercer funções executivas no Porto Canal: Manuel Tavares como Administrador Executivo e Francisco De La Fuente como Diretor de Programas de Entretenimento. Estas alterações obedecem a um reposicionamento do Canal a partir da singularidade de que desfruta por ser a única estação televisiva de âmbito nacional a emitir a partir do Porto", lê-se no comunicado.

Júlio Magalhães mostrou-se tranquilo com esta nova fase de "confinamento e descanso", deixando no ar um novo livro na manga. Para além de jornalista, Júlio Magalhães é também autor.

O JN sabe que as negociações para a saída do Porto Canal estavam a decorrer desde o final de dezembro.