Morreu o jornalista Rogério Rodrigues

Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornalista Rogério Rodrigues morreu no final da tarde de terça-feira, aos 72 anos, confirmou à Lusa fonte familiar.

O jornalista, natural de Peredo dos Castelhanos, Torre de Moncorvo, estava doente e tinha sido hospitalizado no domingo.

Rogério Rodrigues começou a trabalhar no "Diário de Lisboa" em 1974, de onde saiu em 1981 para "O Jornal".

Em 1989 foi para a revista "Sábado" e em 1990 para "O Público".

Voltou ao "O Jornal" em 1992, onde permaneceu até 1994.

O jornalista Luís Osório reagiu à notícia, na sua página da rede social Facebook, expressando o seu lamento pela morte daquele que considera "o último jornalista".

"O Rogério foi o melhor, o mais extraordinário jornalista que conheci", escreveu Luís Osório.

"Ninguém escrevia sobre política como o Rogério. Nem sobre o Partido Comunista. Ou Álvaro Cunhal - no dia em que o conheci, na redação do semanário O Jornal, acabara de publicar um perfil sobre o histórico líder comunista, levei o jornal para casa e adormeci a sonhar com o dia em que escreveria como ele", acrescentou.

Rogério Rodrigues foi também diretor-adjunto de "A Capital", quando Luís Osório dirigiu o vespertino, e passou também pela nova fase do Rádio Clube Português e por programas de televisão.