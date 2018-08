Disney revela primeiras novidades sobre novo filme de "Mulan"

João Manuel Farinha Hoje às 13:43 Facebook

O remake de "Mulan", conhecido filme de animação da Disney, segue a bom ritmo. Esta segunda-feira, a multinacional sediada no Estado norte-americano da Califórnia revelou as primeiras novidades sobre a nova longa-metragem.

Dividido geograficamente entre a China e a Nova Zelândia, o remake do clássico da Disney terá a atriz chinesa Liu Yifei, de 30 anos, no principal papel. Jet Li, de 55 anos, também fará parte da história de ficção e vai vestir o papel de imperador daquele país asiático depois de vários rumores que colocaram em causa o seu estado de saúde.

À frente da produção do novo remake de "Mulan" - mais uma adaptação de um clássico da Disney com atores reais - estão profissionais como Barrie M. Osborne ("O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei"), Bill Kong ("Tigre Agachado, Dragão Escondido") e Tim Coddington ("Asiáticos Podres de Ricos").

O elenco será ainda composto por nomes como Gong Li, que interpretará uma poderosa bruxa, Donnie Yen, o Comandante Tung e ao mesmo tempo mentor de Mulan ou Yoson An, que, além de vestir o papel do recruta Chen Honghui, será um aliado da personagem principal do filme e protagonista de um possível romance com ela.

O filme original, estreado em 1998 e cuja história faz parte do leque de contos mais populares da China, contou com a voz de nomes conhecidos do cinema, entre os quais Ming-Na Wen, Miguel Ferrer e Eddie Murphy.

A estreia de "Mulan" deverá acontecer apenas no dia 27 de março de 2020.