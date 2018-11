Fátima Lopes perde "companheiro de 20 anos" para Cristina Ferreira

Dúlio Silva Hoje às 17:15 Facebook

A preparar o novo programa das manhãs da SIC, Cristina Ferreira está a reunir esforços para construir uma equipa capaz de vencer o programa que apresentou na TVI durante 14 anos. João Patrício, braço-direito de Fátima Lopes há duas décadas, é o último reforço conhecido.

Até então diretor de conteúdos e realizador do programa "A Tarde é Sua", João Patrício deixou o programa vespertino da estação de Queluz de Baixo para integrar a equipa do novo "talk show" das manhãs da SIC, com estreia prevista para janeiro.

A informação foi confirmada, na quarta-feira, por Manuel Luís Goucha, que surpreendeu Fátima Lopes ao invadir o estúdio durante o seu programa. "O teu realizador foi-se embora? Oh pá, tem sido uma desgraça!", atirou o apresentador, de 63 anos, referindo-se às saídas já sabidas da TVI para a SIC.

Fátima ficou notoriamente pouco à vontade com a afirmação do colega e, depois de uma pausa, afirmou: "Deixa lá..." Goucha rematou: "Mas nós vamos a eles!"

A ligação profissional entre a apresentadora e João Patrício é há muito conhecida. Trabalharam juntos na SIC e, quando Fátima se transferiu para a TVI, corria o ano de 2010, levou o amigo de longa data com ela.

Há um ano, nas redes sociais, a comunicadora, de 49 anos, declarava publicamente a sua amizade com o realizador. "O meu querido João Patrício é companheiro de jornada há 20 anos. É obra!"

O programa de Cristina Ferreira vai ser produzido pela Coral Europa, que também está encarregue do "A Tarde é Sua". Além de João Patrício, sabe-se também que a nova estrela da SIC convenceu António Teixeira e Vítor Marques, comentadores da "Crónica Criminal", do "Você na TV", a mudarem-se para Carnaxide. A última aparição de ambos deu-se na emissão desta quinta-feira do programa de Goucha.

A partir de janeiro, junta-se ao apresentador Maria Cerqueira Gomes, vinda diretamente do Porto Canal.