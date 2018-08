Filme sobre Winnie The Pooh com Ewan McGregor é banido da China

AFS Hoje às 11:45 Facebook

Twitter

A mais recente produção da Disney, "Christopher Robin", foi banida da China. O governo do país não apresentou nenhuma justificação.

As autoridades chinesas têm vindo a bloquear, desde o ano passado, imagens do urso animado Winnie The Pooh por a personagem ter sido comparada a Xi Jinping, presidente da República Popular da China. Agora, o filme "Christopher Robin", baseado nas histórias do famoso urso, foi banido do país.

Apesar de ser possível que as comparações estejam na origem da proibição da exibição do filme na China, a revista "The Hollywood Reporter" avança que o país só lança 34 títulos estrangeiros por ano, pelo que este ficou de fora da lista.

"Skyscraper", "Missão: Impossível - Fallout", "Homem-Formiga e a Vespa" são exemplos de produções da Disney que se estrearam este ano na República Chinesa.

A trama "Christopher Robin" segue a história de como Robin reencontrou Winnie The Pooh enquanto adulto. O ator escocês Ewan McGregor interpreta o papel principal. Em Portugal a estreia acontece a 15 de agosto.