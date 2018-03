Final de "A Guerra dos Tronos" vai ter muitas mortes

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:02 Facebook

Nenhum dos atores de "A Guerra dos Tronos" recebeu o guião com a oitava e última temporada da série. Leram-no em conjunto e, no final, "as lágrimas começaram a cair-lhes". A estreia acontece em 2019.

Primeiro as lágrimas, depois "um aplauso que durou 15 minutos". Os intérpretes de "A Guerra dos Tronos" reagiram de forma emocionada quando leram as palavras finais do guião da oitava e última temporada da série. A revelação foi feita por Francesca Orsi, responsável pelas séries de drama da HBO, num encontro com a imprensa em Israel.

"Foi um momento realmente poderoso nas nossas vidas e na nossa carreira. (...) Nenhum dos atores recebeu os guiões com antecedência e, um por um, começaram a aperceber-se das mortes das suas personagens", explicou a responsável.

De acordo com o jornal "The Independent", Francesca Orsi deixou no ar a hipótese de na última temporada morrerem bastantes personagens centrais.

A oitava época de "A Guerra dos Tronos" contará apenas com seis episódios, que deverão ser, no entanto, mais longos do que os anteriores - cerca de hora e meia cada. A estreia está marcada para o próximo ano.