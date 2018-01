Um Festival da Canção com veteranos e novatos

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:09, atualizado às 13:10 Facebook

O Festival RTP da Canção foi definido por Gonçalo Madaíl, da Direção de Programação da RTP e organizador do evento, como o "capítulo um" de uma obra que culminará em maio com a primeira Eurovisão realizada em Portugal. São 26 os temas a concurso.

"It's all about music" ("tem tudo a ver com música"), disse Gonçalo Madaíl, da Direção de Programação da RTP, na apresentação dos intérpretes do Festival da Canção, quinta-feira, em Lisboa. Um certame que será eclético, com a participação de veteranos da música portuguesa, como José Cid, cantoras amadoras, como Daniela Onís e jovens artistas, como Diogo Piçarra.

No total, vão estar 26 temas a concurso, divididos por duas semifinais, a realizarem-se na RTP a 18 e 25 de fevereiro, respetivamente. Destas, sairão 14 finalistas. Uma escolha feita pela combinação de votos dos espectadores com os do júri presidido por Júlio Isidro (50/50). O vencedor será conhecido a 4 de março, no Multiusos de Guimarães, assinalando a primeira saída, em 16 anos, do Festival da capital - a última foi em Santa Maria da Feira, em 2001.

A mecânica será, de resto, a mesma do ano passado, com apenas uma alteração: a RTP reserva-se o direito de decidir a ordem pela qual os cantores atuarão. "Tem que ver com a dinâmica do programa de TV", justificou Gonçalo Madaíl. Recorde-se que nas edições anteriores, a ordem foi decidida por sorteio.

"Não queria vir sozinho"

José Cid e Gonçalo Tavares são repetentes. Desta vez, participam no Festival em conjunto: a RTP convidou o autor de "Cai neve em Nova York" para compositor. Cid desafiou o sobrinho, mas não resistiu a, também ele, voltar a pisar este palco. "Não queria vir sozinho. A não ser para o meu sobrinho, eu não abria mão para ninguém. Peço desculpa, não é falta de credibilidade. Não a daria a ninguém porque gosto tanto dela que tem de ser minha", frisou José Cid. Apresentará, referiu, "uma canção diametralmente oposta a "Amar pelos dois", com que Salvador Sobral venceu há um ano. "É um tema completamente enraizado na música portuguesa", adiantou.

Também Diogo Piçarra optou por ser ele a interpretar o tema que compôs. "Acima de tudo, o Festival já representa bem a música portuguesa e eu queria fazer parte disto: da música portuguesa, de Portugal e do Festival da Canção".

Quem já fez parte deste mundo e volta a fazer é Fernando Tordo, compositor do tema cantado por Anabela. "Vim aqui pela primeira vez como um miúdo [em 1973, com "Tourada"]. Hoje estou cá como septuagenário", recordou.

Em palco terão a companhia de mais de duas dezenas de colegas e amigos. Um deles será eleito o representante nacional na Eurovisão. "Não vamos eleger apenas uma canção para ir à Eurovisão, mas para ir à primeira Eurovisão em Portugal", alertou Daniel Deusdado, Diretor de Programação da estação pública. Uma Eurovisão que, para Madaíl, também organizador do evento, é "um porta-aviões que está a atracar". "O Festival é o capítulo um".

26 temas para 27 intérpretes

São estes os intérpretes e os compositores que vão subir ao palco nas semifinais, a 18 e 25 de fevereiro:

"Só por ela"

Intérprete: Peu Madureira

Compositor: Diogo Clemente

"Para te dar abrigo"

Intérprete: Anabela

Compositor: Fernando Tordo

"Anda estragar-me os planos"

Intérprete: Joana Barra Vaz

Compositor: Francisca Cortesão

"(Sem título)"

Intérprete: Nuno Janeiro

Compositor: Nuno Janeiro

"Sem medo"

Intérprete: Rui David

Compositor: Jorge Palma

"O som da guitarra é a alma de um povo"

Intérprete: José Cid e Gonçalo Tavares

Compositor: José Cid

"Alvoroço"

Intérprete: JP Simões

Compositor: JP Simões

"Para não sorrir eu não preciso de nada"

Intérprete: Catarina Miranda

Compositor: Júlio Resende

"Zero a zero"

Intérprete: Joana Espadinha

Compositor: Luís Nunes (Benjamim)

"Eu te amo"

Intérprete: Beatriz Pessoa

Compositor: Mallu Magalhães

"Austrália"

Intérprete: Bruno Vasconcelos

Compositor: Nuno Rafael

"A mesma canção"

Intérprete: Maria Amaral

Compositor: Paulo Praça

"Com gosto amigo"

Intérprete: Rita Dias

Compositor: Rita Dias

"Mensageira"

Intérprete: Susana Travassos

Compositor: Aline Frazão

"O voo das cegonhas"

Intérprete: Lili

Compositor: Armando Teixeira

"All over again"

Intérprete: Sequin

Compositor: Bruno Cardoso

"Sobre nós"

Intérprete: Tamin

Compositor: Capicua

"Pra lá do rio"

Intérprete: Daniela Onís

Compositor: Daniela Onís

"Canção do fim"

Intérprete: Diogo Piçarra

Compositor: Diogo Piçarra

"Amor veloz"

Intérprete: David Pessoa

Compositor: Francisco Rebelo

"O jardim"

Intérprete: Cláudia Pascoal

Compositor: Isaura

"Anda daí"

Intérprete: Rita Ruivo

Compositor: João Afonso

"Arco-íris (assim cantou Zaratustra)"

Intérprete: Dora Fidalgo

Compositor: Miguel Ângelo

"Patati patata"

Intérprete: Minnie & Rhayra

Compositor: Paulo Flores

"Sunset"

Intérprete: Peter Serrado

Compositor: Peter Serrado

"Bandeira azul"

Intérprete: Maria Inês Paris

Compositor: Tito Paris