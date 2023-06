Mexicana Silvana Estrada estreia formato trio em Portugal

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 12:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora mexicana Silvana Estrada vai apresentar-se pela primeira vez em território nacional em trio, regressando aos palcos portugueses no próximo mês de julho.

Além da já esperada passagem durante o mês de julho em Porto Covo e Lisboa, foi esta manhã anunciada uma data extra no Porto, no Auditório COOP.

Depois de ter estado em Évora, Vila Real e Matosinhos - estes últimos dois locais com casa cheia -, Silvana Estrada regressa a Portugal para atuar no próximo mês de julho. No alinhamento prevê-se uma passagem dos primeiros temas (desde que ganhou visibilidade internacional em 2019) aos mais recentes, que serão parte do próximo álbum, previsto para 2024.

PUB

A novidade está em quem a acompanha. Até agora quase sempre sozinha ou apenas em dupla, Silvana Estrada chega agora a Portugal em formato trio. A acompanhá-la estará nas teclas Roberto Verástegui e na percussão Alex Lozano.

A primeira data em território nacional é a 22 de julho em Porto Covo, na qual Silvana Estrada estará incluída na programação do Festival Músicas do Mundo de Sines. Segue-se 23 de julho no Porto, no Auditório CCOP, e, finalmente, a 25 de julho, Lisboa, no Bleza Clube.

Silvana Estrada estreou-se em Portugal em junho do ano passado, tendo o primeiro espetáculo acontecido no Theatro Circo, em Braga. Entretanto a artista conquistou um Grammy de Artista Revelação nos Latin Grammy Awards 2023, bem como tem reforçado o seu público tanto na américa latina, como nos Estados-Unidos e na Europa.