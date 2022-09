"Monstro Brilhante" lançam primeiro álbum

JN Hoje às 14:16 Facebook

Os "Monstro Brilhante" lançam o seu primeiro disco, "Mundo às Costas".

O grupo, que nasceu da vontade de dois primos, Nuno Guimarães, a viver em Zurique, e Rui Guimarães, de Lisboa, acaba de lançar um álbum com 15 faixas de descoberta de "várias realidades, quer sonoras, quer no estado de espírito".

De acordo com a banda, à qual se juntou o baterista David Canhoto, o processo criativo acontecia a partir das duas cidades. Nuno produzia as músicas na Suíça e enviava-as por mail para o primo, que, em Portugal, escrevia as letras. "A esperança é que cada uma delas possa ter uma ambivalência na forma como é ouvida por cada um", explica.