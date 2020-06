Morreu em Milão o artista plástico português José Barrias

JN/Agências Ontem às 21:53 Facebook

O artista plástico português José Barrias faleceu este sábado, aos 75 anos, em Milão, onde vivia desde 1968, noticia o jornal italiano La Provincia.

Filho do pintor Miguel Barrias, José nasceu em Lisboa a 14 de junho de 1944 e viveu no Porto entre 1950 e 1967, onde frequentou a Escola Superior de Belas Artes.

Antes de viver na cidade italiana de Milão, José Barrias passou cerca de um ano em Paris, para onde se mudou para fugir ao serviço militar português.

Ao longo da vida, José Barrias, que representou Portugal na Bienal de Paris (1980) e de Veneza (1984), explorou as mais variadas técnicas de arte, para além da pintura e do desenho, nomeadamente, a escultura e a fotografia.

A última exposição em Portugal de José Barrias, intitulada "Escrever com a Luz: Notas para Biografia de uma sombra", realizou-se no final de 2019, no Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura, em Guimarães.