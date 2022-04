Morreu Gilbert Gottfried, ator e comediante norte-americano

JN Hoje às 21:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator e comediante norte-americano Gilbert Gottfried morreu, esta terça-feira, aos 67 anos.

A notícia da morte foi avançada pela família do artista, nas redes sociais. "Estamos devastados por anunciar a morte do nosso querido Gilbert Gottfried após uma doença prolongada. Além de ser uma voz icónica na comédia, Gilbert era um marido, irmão, amigo e pai maravilhoso para os seus dois filhos. Embora hoje seja um dia triste para todos nós, por favor continuem a rir o mais alto possível em honra de Gilbert", pode ler-se em comunicado.

pic.twitter.com/STHhfpVSKU - Gilbert Gottfried (@RealGilbert) April 12, 2022

Gilbert Gottfried, que deixa fois filhos, ficou conhecido por dar a voz a Iago, o papagaio do filme de animação da Disney Aladin, de 1992, e pelos papéis em comédias televisivas. Em 2014, lançou um podcast - "Gilbert Gottfried's Amazing Colossal Podcast" - sobre clássicos do cinema, que contava com entrevistas a personalidades do meio artístico.