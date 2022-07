Morreu James Caan, estrela do filme "O Padrinho"

JN Hoje às 19:12, atualizado às 21:01 Facebook

O ator norte-americano James Caan, mais conhecido por interpretar Sonny Corleone no clássico do cinema "O Padrinho", morreu aos 82 anos, revelou a sua família numa nota publicada no Twitter.

Caan, que também atuou em "Misery", "Thief" e "Rollerball", recebeu uma nomeação para melhor ator secundário nos Oscars de 1973, justamente pela sua trágica interpretação do filho mais velho do patriarca e chefe da máfia Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, no tríptico cinematográfico de Francis Ford Coppola, de 1972.

"É com grande tristeza que informamos a morte de Jimmy na noite de 6 de julho", disse a família de Caan, num tweet publicado nas redes sociais.

O empresário de James Caan já comentou a notícia à agência AFP. "Jimmy foi um dos maiores. Não só ele foi um dos melhores atores que nosso negócio já viu, ele era também engraçado, leal, carinhoso e amado", escreveu Matt Del Piano.

"Nossa relação sempre foi de amizade antes de negócios. Sentirei muito a falta dele e tenho orgulho de ter trabalhado com ele todos esses anos", concluiu o empresário.

James Caan começou a trabalhar como ator noutra era, a da Hollywood dos anos 1960. Destacou-se primeiro com pequenos papéis em filmes de cineastas aclamados, incluindo Billy Wilder ("Irma La Douce"), Howard Hawks ("El Dorado") e Coppola ("The Rain People").

Mas foi a sua encarnação na pele do temperamental Sonny Corleone, cuja morte debaixo de uma saraivada de balas de metralhadora, numa cabina de portagens, em "O Padrinho", uma cena definidora do drama mafioso, que o estabeleceu como um ator relevante. Retomaria brevemente o papel de Sonny na sequela, "O Padrinho II",

Os papéis posteriores de destaque incluíram um atleta violento em "Rollerball" ("Os Gladiadores do Século XXI", de 1975), de Norman Jewison; um ladrão de joias em "Thief", de Michael Mann ("Profissão, Ladrão", 1981); e um escritor sequestrado em "Misery" ("O Capítulo Final", 1990), de Rob Reiner.

"Lamento ouvir a notícia. Adorei trabalhar com ele", twittou Rob Reiner. O publicitário de Caan também confirmou sua morte, mas recusou fornecer mais detalhes, incluindo a causa do falecimento.

A sua família assinou o tweet com a frase "Fim do tweet", imitando o hábito de Caan, que finalizava sempre os seus comentários com aquele proposição.

