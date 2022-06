Morreu Julee Cruise, a voz de "Twin Peaks"

JN Hoje às 10:38 Facebook

Cantora, compositora e atriz americana partiu aos 65 anos.

Julee Cruise, que se tornou conhecida na transição das décadas de 1980 para 90 ao dar voz a "Falling", canção do genérico da série "Twin Peaks", faleceu na passada quinta-feira.

A notícia foi dada pelo marido, Edward Grinnan, numa rede social: "Ele deixou este reino nos seus próprios termos. Sem arrependimentos. Ela está em paz... Toquei para ela 'Roam' [canção de The B-52s] durante a sua transição. Agora vagueará para sempre. Descansa em paz, meu amor".

Depois de trabalho em teatro e televisão, em meados dos anos 80 Cruise iniciou uma parceria criativa com o realizador David Lynch e o compositor Angelo Badalamenti que a lançaria no período mais público e profícuo da carreira. Primeiro no filme "Veludo azul" (1986) e três anos depois no álbum de estreia em nome próprio, "Floating into the night". Um sucesso em câmara lenta, o álbum contém "Falling", canção que em 1990 surgiria no genérico da série "Twin Peaks", catapultando-a para um punhado de anos de fama. Além da banda sonora, Cruise também participaria como atriz nas duas encarnações da série (a original e a temporada rodada em 2017) e no respetivo filme, "Twin Peaks: Os últimos sete dias de Laura Palmer", de 1992. O trabalho com Lynch e Badalamenti estender-se-ia a mais alguns projetos, entre eles um segundo álbum a solo, "The voice of love" (1993).

A presença pública de Julee Cruise foi-se esbatendo a partir de meados dos 90. Até falecer, gravaria apenas mais dois discos, "The art of being a girl" (2002) e "My secret life" (2011), e apareceria como voz convidada em múltiplos temas alheios.

Em 2018, Cruise anunciou padecer de lupus eritematoso sistémico, doença autoimune e crónica que lhe provocava dores intensas e incapacidade de caminhar.