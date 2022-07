Morreu Nichelle Nichols, a tenente Uhura de "Star Trek"

JN/Agências Hoje às 00:01 Facebook

A atriz Nichelle Nichols, que interpretou a tenente Nyota Uhura, na série norte-americana de ficção científica "Star Trek", morreu hoje aos 89 anos, no Novo México, Estados Unidos da América, indicou o seu filho na rede social Facebook.

Um porta-voz da família disse, por sua vez, que Nichols morreu em Silver City, Novo México, onde ela morava com o filho.

"A sua luz, no entanto, como as galáxias antigas que estão a ser vistas pela primeira vez, permanecerá para nós e as gerações futuras desfrutarem, aprenderem e inspirarem-se", escreveu o filho da atriz, Kyle Johnson, na mensagem publicada no Facebook.

Nichols, que ficou conhecida por ter participado no primeiro "beijo inter-racial" da televisão norte-americana, com o ator canadiano William Shatner, o comandante da nave espacial, James T. Kirk, "sucumbiu de causas naturais", indicou ainda Johnson.

A série iniciada nos anos 1960, que se tornou um fenómeno da cultura pop, conseguiu desfazer estereótipos comuns na televisão norte-americana, na época, lançando alguns atores que se tornaram muito populares, como Leonard Nemoy.

A atriz tinha planeado sair da série após uma temporada, mas Martin Luther King Jr, o líder dos direitos cívicos na época, convenceu-a a continuar porque era revolucionário ter uma mulher negra a interpretar um membro importante na equipa.

Nesse contexto, chegou a criticar a agência espacial norte-americana NASA por não recrutar mulheres de minorias com qualificação, e depois foi convidada a colaborar nesse recrutamento nos anos 1970.

Com formação em ballet e teatro musical, teve uma carreira preenchida com outros sucessos, nomeadamente ao dançar com Sammy Davis Jr em "Porqy and Bess", aparecendo na série da NBC "Heroes", e chegando também a gravar um álbum.