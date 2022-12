Morreu o ator brasileiro Pedro Paulo Rangel

JN/Agências Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator brasileiro Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira, segundo informações confirmadas pela sua família aos meios de comunicação locais, embora a causa da morte não tenha sido revelada.

O artista morreu aos 74 anos e estava internado desde 30 de novembro na Casa de Saúde São José, na zona sul da cidade brasileira do Rio de Janeiro, para tratar de problemas pulmonares.

O ator ficou conhecido em Portugal pela sua participação nas novelas "Gabriela", "O Cravo e a Rosa", "Vale tudo", "Pedra sobre Pedra" e "Belíssima", entre outras produções.

PUB

Pedro Paulo Rangel também realizou uma interpretação marcante na peça de teatro "O Sermão de Quarta Feira de Cinzas", de Padre António Vieira, que representou o Brasil no Festival de Almada em 2012, quando fez duas temporadas em Lisboa e outras cidades portuguesas.

A sua estreia no teatro brasileiro aconteceu em 1968, na peça "Roda Viva", de Chico Buarque.

Em 1969, estreou-se na rede de televisão pela TV Tupi. Dois anos depois, em 1972, estreou-se na TV Globo na novela "Bicho do Mato".

O seu último papel numa estação de televisão brasileira foi na série "Independências", em 2022, na TV Cultura.

O ator brasileiro havia voltado aos palcos do Rio de Janeiro em outubro passado para comemorar os seus 50 anos de carreira com uma nova temporada do monólogo teatral "Ator e o Lobo" em que destacava uma coletânea de textos do escritor português António Lobo Antunes.

A montagem baseava-se na fusão de textos de Lobo Antunes e do próprio ator num conjunto de cenas prosaicas encenadas num jogo de espelhos que refletia o teatro e a vida real do ator.